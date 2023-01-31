Российские ракеты в Черном море продолжают угрожать Украине, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n179423-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

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У Чорному морі на бойовому чергуванні станом на сьогодні, 31 січня, перебувають 12 російських кораблів, серед них три носії крилатих ракет «Калібр», якими рашисти періодично обстрілюють Україну.

Загальний залп цих кораблів становить близько 20 ракет «Калібр». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ.

У Середземному морі перебувають десять ворожих кораблів, з них п’ять носіїв «калібрів», загальний залп яких становить 72 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 34 судна, з них 18 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 31 судно, з них сім суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.