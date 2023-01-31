Вручение повесток во время заседания исполкома горсовета Броваров, скриншот видео

https://racurs.ua/n179428-meru-brovarov-vruchili-povestku-vo-vremya-zasedaniya-ispolkoma-gorsoveta-video.html

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У Броварах під час засідання виконкому міської ради всім присутнім чоловікам вручили повістки.

Зокрема, повістку отримав і міський голова Ігор Сапожко. Про це сьогодні, 31 січня, повідомляє видання «Трибуна — Бровари», у Telegram-каналі якого опубліковане відповідне відео.

Зазначається, що заступник начальника Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Михайло Григорьянц вручив повістки загалом дев’яти присутнім. Також повістки мають отримати ще 98 чоловіків із Броварської ОТГ.

Ті, хто отримав повістки, мають з’явитися в «військкомат» для уточнення облікових даних і проходження військово-лікарської комісії, — вказано в повідомленні.

У коментарі журналістам Сапожко зазначив, що в раніше вже ходив до військкомату і проходив відповідну медкомісію, тож зробить це знову.

Джерело: «Трибуна — Бровари»