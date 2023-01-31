ВСУ получат до 140 западных танков в первой волне - Кулеба

https://racurs.ua/n179437-vsu-poluchat-do-140-zapadnyh-tankov-v-pervoy-volne-kuleba.html

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Україна отримає до 140 західних танків у першій хвилі внесків від міжнародних партнерів.

Про це сьогодні під час брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Міжнародна танкова коаліція зараз налічує 12 учасників. Ще зарано називати всі країни коаліції та їхні практичні внески, бо деякі з них мають ухвалити формальні рішення відповідно до своїх внутрішніх процедур. Можу лише відзначити, що у першій хвилі внесків ЗСУ отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей, — сказав Кулеба.

Йдеться про танки Leopard 2, Challenger 2 та M1 Abrams.

І дуже розраховуємо на Leclerc, — додав глава МЗС.

Наразі Київ продовжує працювати як над розширенням складу танкової коаліції, так і над збільшенням внесків вже заявленими учасниками.

Зі слів очільника зовнішньополітичного відомства, багато хто з партнерів України ще має ухвалити внутрішні формальні рішення щодо передачі універсальних бойових машин ЗСУ.

Нагадаємо, Кулеба переконаний, що ЗСУ повинні отримати всі типи озброєння, які вони потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності України. Йдеться насамперед про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 км.