Президент Бразилии ответил, будет ли поставлять боеприпасы Украине

https://racurs.ua/n179441-prezident-brazilii-otvetil-budet-li-postavlyat-boepripasy-ukraine.html

Ракурс

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва відхилив прохання Німеччини надіслати Україні боєприпаси в рамках міжнародних зусиль, спрямованих на допомогу Києву у боротьбі з агресією росії.

Про свою відмову Лула заявив журналістам під час прес-конференції в Бразиліа за підсумками зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем.

Бразилія не зацікавлена в передачі боєприпасів, які будуть використані у війні, — цитує бразильського президента видання Bloomberg.

З його слів, Бразилія «не хоче брати участь у війні, навіть непрямим чином».

Ми маємо шукати тих, хто може допомогти знайти мир між росією і Україною, — додав він.

Шольц, як пишуть ЗМІ, намагався добитися згоди з боку Бразилії щодо постачання боєприпасів для переданих Україні зенітних установок «Гепард».

Bloomberg нагадує, що Лула да Сілва раніше критикував президента Володимира Зеленського, покладаючи також на нього провину за триваючу війну. Лідер Бразилії намагається «зобразити себе посередником у вирішенні конфліктів у багатополярному світі, а не автоматичним союзником США та Європейського Союзу».

Небажання Лули засуджувати путіна «також може бути зумовлене великою кількістю добрив, які бразильські фермери купують у росії».