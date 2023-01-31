Китай следит за войной рф против Украины, планируя будущие шаги - генсек НАТО

https://racurs.ua/n179444-kitay-sledit-za-voynoy-rf-protiv-ukrainy-planiruya-buduschie-shagi-gensek-nato.html

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Китай стежить за повномасштабною війною росії проти України з метою планування своїх майбутніх кроків. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Японії.

Китай стежить за війною рф проти України та отримує уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення, — заявив Столтенберг.

Про це повідомляє прес-служба Північноатлантичного альянсу.

З його слів, вторгнення росії в Україну — це не просто європейська криза, а виклик міжнародному порядку.

Генсек НАТО подякував Японії за антиросійські санкції, а також за гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, як писало видання The Washington Post, за оцінками Кільського інституту світової економіки, з моменту російського вторгнення США і Європа пообіцяли надати Україні військову та економічну допомогу на суму близько 100 млрд дол. росія також потребує іноземної допомоги. У неї закінчується все — від артилерійських снарядів до безпілотників і ракет. Але лише дві відомі нам країни-ізгої — Іран і КНДР — поки що готові надати кремлю військову техніку.

Найбільшим відсутнім військовим постачальником рф є Китай — найбільший у світі експортер високотехнологічних товарів і четвертий за величиною експортер зброї. Пекін може відіграти для рф таку ж роль, яку США для України. Китай намагається балансувати, адже йому вигідно торгувати з рф на хороших умовах. За даними дослідників Silverado Policy Accelerator, Китай став найбільшим джерелом імпорту для кремля — зокрема, напівпровідників, необхідних рф для виробництва військового й цивільного обладнання. Китай скористався тим, що Apple і Samsung припинили продавати смартфони в рф, і захопив 70% російського ринку в третьому кварталі 2022 року.

Очільник Китаю Сі не хоче опинитися на боці тих, хто може програти. Financial Times повідомляє, спираючись на розмови з китайськими урядовцями, що «Пекін зараз сприймає ймовірність того, що рф не зможе перемогти Україну і вийде з конфлікту „другорядною державою“, значно ослабленою економічно і дипломатично на світовій арені». Іншими словами, переможена рф може виявитися не дуже корисним майбутнім союзником для Китаю — ще однієї країни, яка має небагато друзів у світі. А Китай, як найбільша торговельна держава світу, не може дозволити собі опинитися в такій ізоляції, в якій опинилася росія.