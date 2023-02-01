Выплаты военным - в Украине с 1 февраля изменили начисление дополнительного вознаграждения

https://racurs.ua/n179452-vyplaty-voennym-v-ukraine-s-1-fevralya-izmenili-nachislenie-dopolnitelnogo-voznagrajdeniya.html

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З 1 лютого змінюється порядок виплат додаткової грошової винагороди військовим Сил оборони та співробітникам системи МВС. Ідеться про виплати у 30 та 100 тис. гривень.

Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності та специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують. Зміни стосуватимуться лише військових та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Водночас щомісячні бойові виплати у 100 тис. грн збережуть бійцям, які воюють на передовій. Те саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати у 100 тис. грн для них зберігаються.

Зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.

Крім того, з 1 лютого збільшать розміри щомісячного основного забезпечення без додаткової винагороди військовослужбовців.

Тепер мінімальний його рівень для Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України становитиме не менше ніж 20 100 грн. А для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції України — щонайменше 17 тис. грн.