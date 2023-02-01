У Богуслаева нашли награды от путина, у СБУ есть доказательства его связей с днр

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Під час нових обшуків правоохоронці виявили понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород президенту АТ «Мотор Січ» від представників військово-політичного керівництва рф.

СБУ не називає прізвище президента, утім відомо, що це В’ячеслав Богуслаєв, проти якого з 2022 року триває кримінальне розслідування за держзраду.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Богуслаєва затримали у жовтні цього року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Крім того, контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ «Мотор Січ», який підозрюється в роботі на агресора.

У прес-службі відомства 1 лютого повідомили, що Богуслаєв від початку повномасштабного вторгнення високопосадовець здійснював фінансування терористичної організації днр, зокрема через сплату «податків» та «зборів» у бюджет цього квазіутворення.

Серед іншого, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року знаходиться під контролем фейкового угруповання днр. Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу рф.

Встановлено, що через оборудку «бюджет» терористичної організації днр отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді «податків» від реалізації авіапродукції для потреб рашистів.

Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань рф, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

На підставі цих доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили очільнику промислового гіганта про нову підозру за ст. 258−3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).

Нагадаємо, що затриманий директор «Мотор Січі» Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.