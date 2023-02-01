Згідно з витягом з системи АС «Роспаспорт», 15 жовтня 2000 року В’ячеслав Богуслаєв звернувся до паспортно-візового відділу внутрішніх справ у Москві з заявою про отримання паспорта громадянина рф, в обмін на радянський паспорт від 1979 року. Дата отримання паспорта громадянина російської федерації — 18 жовтня 2000 року.
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У Богуслаєва знайшли нагороди від путіна
У Богуслаєва знайшли нагороди від путіна, СБУ має докази його зв’язків з днр (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n179459-u-boguslaieva-znayshly-nagorody-vid-putina-sbu-maie-dokazy-yogo-zv-yazkiv-z-dnr-foto.htmlРакурс
Під час нових обшуків правоохоронці виявили понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород президенту АТ «Мотор Січ» від представників військово-політичного керівництва рф.
СБУ не називає прізвище президента, утім відомо, що це В’ячеслав Богуслаєв, проти якого з 2022 року триває кримінальне розслідування за держзраду.
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Богуслаєва затримали у жовтні цього року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.
Крім того, контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ «Мотор Січ», який підозрюється в роботі на агресора.
У прес-службі відомства 1 лютого повідомили, що Богуслаєв від початку повномасштабного вторгнення високопосадовець здійснював фінансування терористичної організації днр, зокрема через сплату «податків» та «зборів» у бюджет цього квазіутворення.
Серед іншого, він співпрацював з українським підприємством, яке з 2014 року знаходиться під контролем фейкового угруповання днр. Його метою було постачання авіакомплектуючих до підприємств військово-промислового комплексу рф.
Встановлено, що через оборудку «бюджет» терористичної організації днр отримав понад 290 млн російських рублів у вигляді «податків» від реалізації авіапродукції для потреб рашистів.
Одержані гроші керівники окупаційної адміністрації Донецька спрямовували на потреби військових угруповань рф, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.
На підставі цих доказів слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили очільнику промислового гіганта про нову підозру за ст. 258−3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної організації).
Нагадаємо, що затриманий директор «Мотор Січі» Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року.
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