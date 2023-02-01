Полиция Киева проводит обыски у организаторов пьяных вечеринок, которые издевались над девушками

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Ракурс

Столична поліція 1 лютого проводить обшуки в орендованих помешканнях організаторів п’яних вечірок.

31 січня журналістка «Телебачення Торонто» Ярослава Кравченко та кілька активісток опублікували пости про хлопців, які в Києві знайомилися з дівчатами та влаштовували вечірки з алкоголем і наркотиками.

У прямому ефірі чоловіки знущалися з дівчат, які були непритомні або у стані сильного сп’яніння.

Після розголосу поліцейські встановили фігурантів та місця їхнього перебування.

У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави. Зокрема оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів. Детальніша інформація буде опублікована пізніше, — повідомили у поліції столиці.

Історія питання

Напередодні ведуча та засновниця «Дикого театру» Ярослава Кравченко опублікувала допис про компанію хлопців, які влаштовують вечірки, запрошують туди дівчат, накачують алкоголем та, ймовірно, наркотиками, а потім знімають їх непритомними. Потім в Instagram та у закриті групи в Telegram публікують відео та фото інтимних органів непритомних дівчат, а також сцени ґвалтування дівчат без свідомості.

Згодом інформацію про ці вечірки також поширили інші активістки та загалом користувачі соцмереж. «Громадське» пише, що наразі Кравченко видалила допис у Facebook та частину історій в Instagram, але продовжує слідкувати за ситуацією.

За її словами, хлопці, які влаштовують вечірки, переїхали до столиці з Івано-Франківська, займаються криптовалютою. Вона також вказувала, що має повне ПІБ та реєстрацію машини «головного» з організаторів.

Після розголосу один з організаторів опублікував відео у Telegram, на якому напівоголена дівчина каже, що ніби «сама не знає міри». У підписі до відео хлопець намагався зняти з себе відповідальність: «Після цього ви хочете сказати, що я когось чимось накачую».