Часы Breguet, соболина шуба, миллион долларов - мечты главы налоговой Киева, фото - УП

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Держбюро розслідувань викрило очільницю податкової Києва Оксану Дутій на багатомільйонних незаконних схемах збагачення.

У прес-службі відомства розповіли, що вона за гроші приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств.

Крім того, Дутій реалізовувала схеми штучного завищення валових витрат деякими компаніями. До тіньового обігу потрапляло від 15 до 30 млрд грн.

УП написала, що керівниця податкової Києва записувала щороку свої бажання на папірцях. Під час обшуку в Датій знайшли папірці з бажаннями на 2018 і 2021 роки.

Отож, серед головних мрій: «заробити» мільйон доларів, підвищення, соболина шуба, поїздка в Лондон і Мальдіви, а ще годинник Breguet. У 2021 році вона ж напророкувала собі посаду в.о. глави податкової служби столиці.

Крім того, у списку бажань було:

з’їздити з коханим чоловіком до Лондона та на Мальдіви;

купити сумочку «Гермес»;

купити годинник «Бригет»;

купити соболину шубу;

заробити мільйон доларів;

зробити ремонт у новій квартирі.

Список знайшли сьогодні співробітники ДБР під час обшуку.