Норвегия рассматривает возможность передачи Украине БМП CV90

https://racurs.ua/n179469-norvegiya-rassmatrivaet-vozmojnost-peredachi-ukraine-bmp-cv90.html

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Норвегія може допомогти Збройним силам України бойовими машинами піхоти (БМП).

Міністерство оборони Норвегії звернулось до Генштабу з проханням розглянути можливість передачі БМП CV90 Україні.

Норвезьке видання TV 2 повідомило, що уряд оцінює, чи варто Норвегії надіслати Україні більше зброї та військової техніки.

Ми не коментуємо ці оцінки та будь-які поточні чи майбутні внески. Ми маємо хороший діалог з Україною та союзниками щодо потреб. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, — заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам для TV 2.

«Мілітарний» пише, що CV 9030N (Strf 9030) — експортний варіант сімейства бойових машин CV90, розроблений на замовлення збройних сил Норвегії консорціумом BAE Systems і Bofors. Зараз на озброєнні країни перебуває 164 таких БМП.

Цю бойову машину прийняли на озброєння під індексом Strf 9030. Це норвезька версія БМП CV90 першого покоління, відома як CV90 Mk I.

Спеціально для експортного контракту бойову машину замість стандартної 40-мм автоматичної гармати Bofors L/70 озброїли 30-мм автоматичною гарматою Bushmaster II. СV 9030N відрізняється від шведської CV 90 більш потужним двигуном потужністю 605 к.с. та додатковим люком командира десанту з правого боку в кормовій частині БМП. Захист машини дозволяє витримувати влучання 30-мм снарядів.

Норвегія модернізувала частину своїх бойових машин піхоти CV9030N до рівня CV90 Mk IIIb. Це найдосконаліший варіант, який зараз знаходиться на озброєнні.

Варіант Mk III CV90 — подальший розвиток БМП CV90 Mk II, який має покращені електронні системи, живучість та мобільність.

Нагадаємо, Україна має отримати 50 БМП CV9040 в рамках пакету військової допомоги від Швеції.