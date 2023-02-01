Новые санкции против рф ввели США. Фото:

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Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти росії.

Санкції торкнулися 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країнах, котрі допомагали країні-агресору ухилятись від попередніх санкцій. Про це заявив заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адейемо, 1 лютого повідомила прес-служба відомства.

Відчайдушні спроби рф використати проксі-серверів, щоб обійти санкції США, демонструють, що санкції значно ускладнили й здорожчали для російського військово-промислового комплексу відновлення постачання військової машини путіна, — зазначив посадовець.

Американські санкції торкнуться організацій в Болгарії, Ізраїлю, Кіпру, Латвії та Сінгапуру. Зокрема, у списках значаться торговець зброєю з рф та Кіпру Ігор Зіменков та його син Джонатана. Обоє брали участь у проектах, пов’язаних з російською обороноздатністю. Ці особи через підставні фірми оплачували проекти, які були пов’язані з російською оборонкою.

Нагадаємо, 27 січня Рада Європейського Союзу ще на півроку запровадила обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів російської економіки. Ці санкції, були вперше запроваджені проти рф у 2014 році і розширені з лютого 2022 року через неспровоковану та невиправдану військову агресію росії проти України.