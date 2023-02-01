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Болгария признала Голодомор геноцидом. Фото: ВРУ

Болгария признала Голодомор 1932−33 годов геноцидом украинского народа

1 фев 2023, 19:19
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Болгарія визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.





Відповідне рішення у середу, 1 лютого, ухвалив парламент Болгарії. Україна завжди пам’ятатиме жест солідарності болгарського народу. Про це президент України Володимир Зеленський написав у Twitter.

Вдячний парламенту Болгарії за визнання Голодомору 1932−1933 років геноцидом українського народу. Цей крок вшановує пам’ять мільйонів жертв Голодомору та відновлює історичну справедливість, — йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter теж подякував депутатам болгарського парламенту, бо це гідна данина пам’яті мільйонів його невинних жертв, у тому числі членів болгарської громади.

За інформацією видання БТА, на засіданні Національних зборів питання Голодомору підтримали 134 парламентарі, а 26 проголосували проти. Рішенням також оголошено кожну останню суботу листопада Днем вшанування та пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Нагадаємо, 15 грудня 2022 року Європейський парламент підтримав резолюцію щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Також депутати закликали усі країни, особливо російську федерацію, а також інші країни, що з’явилися після розпаду Радянського Союзу, відкрити їхні архіви щодо голоду 1932−1933 років в Україні.

Джерело: БТА

Источник: Ракурс


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