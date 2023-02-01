Полицейских уличили на «крышевании» проституции. Фото: СБУ

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Керівництво Департаменту міграційної поліції Національної поліції України покривало організоване злочинне угруповання.

Високопосадовці налагодили масштабні схеми «кришування» проституції в Києві та інших регіонах країни. Щомісяця організатори нелегального бізнесу отримували прибутки у понад 50 млн грн. Зловмисників викрила Служба безпеки України за сприяння виконувача обов’язків глави МВС Ігоря Клименка. Про це 1 лютого повідомив прес-центр СБУ.

Вже затримано заступника начальника Департаменту, керівника відділу профільного підрозділу столичної поліції та ще 12 учасників угруповання. Виявилося, що правоохоронці прикривали незаконну діяльність розгалуженої мережі місць розпусти у столиці.

У ці заклади набирали дівчат віком від 18 до 30 років з вразливим психо-емоційним станом.

Крім того, була створена мережа спеціалізованих груп у месенджерах, де сутенери підшуковували дівчат громадянок для надання інтимних послуг за гроші, у тому числі так званого ескорту. Повії їздили до клієнтів не лише по областях України, але й за кордон. Вартість таких послуг становила від 500 до 10 тис. дол. за ніч.

СБУ провела понад 30 обшуків за адресами перебування фігурантів, зокрема в адміністративних будівлях Національної поліції.

Слідчі повідомили понад 20 фігурантам про підозру ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією), ст. 302 (створення або утримання місць розпусти) та ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання щодо обрання зловмисникам міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, під час нових обшуків у президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва правоохоронці виявили понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород від представників військово-політичного керівництва росії.