Израиль изучает возможность передачи «Железного купола» Украине

https://racurs.ua/n179496-izrail-izuchaet-vozmojnost-peredachi-jeleznogo-kupola-ukraine.html

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Прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що розглядає питання щодо надання Україні військової допомоги, включаючи систему протиповітряної оборони «Залізний купол».

Я, звісно, вивчаю це (можливість надання Ізраїлем «Залізного купола» в Україну — ред.), — цитує Нетаньягу CNN, The Kyiv Independent.

Ізраїльський глава уряду також заявив, що розгляне можливість посередництва між Києвом та москвою, якщо про це попросять обидві країни та Вашингтон.

Якщо мене попросять усі зацікавлені сторони, я, звісно, розгляну це, але я не втручатимуся, — сказав Нетаньягу, додавши, що посередництво вимагає «правильного часу та правильних обставин».

У березні Україна попросила попередника Нетаньягу Нафталі Беннета виступити посередником у переговорах із кремлем, але дипломатичні зусилля не дали жодних результатів.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення рф Ізраїль надає Україні гуманітарну допомогу, але уряд Єрусалиму зазнав різкої критики за відмову відправити зброю ЗСУ.

Міністр оборони Олексій Резніков говорив, що замість «Залізного купола» Україні потрібна своя система протиповітряної та протиракетної оборони.

За даними видання Axios, Нетаньягу та президент Володимир Зеленський наприкінці грудня вели переговори про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО.

28−29 січня невідомі безпілотники завдали ударів по військових об'єктах в Ірані, союзнику роосії, який постачає бойові безпілотники до москви. Західні ЗМІ повідомили, що напад організував Ізраїль.