Путин думает наступать с двух-трех направлений и может атаковать Киев – премьер Польши

https://racurs.ua/n179505-putin-dumaet-nastupat-s-dvuh-treh-napravleniy-i-mojet-atakovat-kiev-premer-polshi.html

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що воєнний злочинець рф, диктатор володимир путін думає наступати з двох-трьох напрямків і може знову атакувати Київ, щоб довести своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається.

Я думаю, що план путіна і його людей, таких як валерій герасимов, його новий головнокомандувач російською армією, полягає в тому, щоб оточити Україну. І готуючи всі ці плани, він, напевно, думає, що має атакувати з двох чи трьох різних напрямків. Тому я думаю, що українці не можуть виключати нападу з білоруської північної частини України, так що Київ буде оточений із заходу, — сказав глава польського уряду в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Він додав, що м’яка зима блокує рух важких танків і артилерії по землі.

Тому путін, ймовірно, захоче почекати, поки висохне весь бруд, болота і не дуже добре підготовлений ґрунт для наступу… З усієї інформації, яку я маю з України, я знаю, що буде ще один наступ росіян, ймовірно, в березні або квітні, і це буде дуже важкий наступ, — сказав Моравецький.

Він вважає, що президент путін може вдруге напасти на українську столицю.

Я думаю, що, на жаль, він не тільки сповнений ненависті до України, але й хоче ще раз показати своєму народу, що він довгостроковий гравець, який ніколи не здається, і він знову нападе на Київ, так, у мене є це побоювання, — додав Моравецький.

Очільник польського уряду вказав, що кремль «мобілізував близько 200−250 тисяч нових солдатів».