Подозрение объявили двум блогерам, издевавшимся над девушками на камеру

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Офіс генпрокурора розповів про резонансну справу щодо знущання на камеру над непритомними дівчатами. Як повідомив очільник головного управління Нацполіції Київщини Андрій Небитов, організаторам п’яних вечірок у Києві, які могли принижувати дівчат на камеру, загрожує до семи років в’язниці.

Двоє хлопців-організаторів перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, їм оголосили про підозру. Також перевіряють їх причетність до шахрайства під час збору добровільних внесків для Збройних сил України.

Раніше поліція обшукала організаторів п’яних вечірок, на яких могли знущатися на камеру з дівчат. На орендованій квартирі виявили та вилучили мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки та інші докази, що свідчать про їх протиправну діяльність.

Правоохоронці встановили, що організаторами огидних розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які і поширювали порно в Telegram-каналі та Instagram, — зазначив Небитов.

У Національній поліції Київщини доповнили, що двох організаторів вечірок помістили в СІЗО.

Підозрювані домовилися створювати контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок з метою його подальшого розповсюдження, — зазначили у Київській обласній прокуратурі.

За інформацією «Суспільного», шістьом іншим учасникам цієї справи видали повістки. Інцидент з блогерами з Івано-Франківська набув розголосу 31 січня. Хлопці показували, як знімали напівоголеними дівчат, торкались їхніх тіл без згоди та, ймовірно, ґвалтували їх.