Суд над россией - ЕС создаст в Гааге центр сбора доказательств преступлений рф

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Європейський Союз створить координаційний центр для збирання доказів російських злочинів, скоєних на території України.

Центр працюватиме у Гаазі, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Прокурори з України та ЄС вже працюють разом, ми збираємо докази. І я рада оголосити, що міжнародний центр для розслідування злочинів [вчинених в Україні] буде створено у Гаазі. Він координуватиме збір доказів, — анонсувала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Євросоюз найближчим часом запустить роботу центру. Він працюватиме в координації з Україною, партнерами та Нідерландами.

Нагадаємо, раніше Європарламент ухвалив резолюцію про створення спецтрибуналу для переслідування злочину агресії проти України.

Резолюція Європейського парламенту свідчить, що Європейський Союз та його члени мають домагатися створення спеціального міжнародного трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, скоєного політичним та військовим керівництвом Росії.

Спеціальний трибунал — за аналогією з Нюрнберзьким процесом після Другої світової війни, де судили нацистських лідерів, — має створюватися у тісній співпраці з Україною та міжнародною спільнотою, бажано через ООН вирішив Європарламент.

Подібні трибунали створювалися за рішенням Ради Безпеки ООН для судового переслідування осіб, винних у скоєнні воєнних злочинів у колишній Югославії та Руанді.