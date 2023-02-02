ВСУ есть по чему бить на оккупированных территориях - Резников о дальнобойных ракетах от Запада

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Україна готова гарантувати, що далекобійні ракети не атакуватимуть територію росії.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що у ЗСУ вистачає цілей на тимчасово окупованих територіях України.

Цю заяву міністра оборони на спільному засіданні уряду України та Єврокомісії цитує 2 лютого «Укрінформ».

Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 км, російська армія не змогла б забезпечувати оборону і була змушена програти. Україна готова надавати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена до атак на російську територію. Ми маємо достатньо цілей на тимчасово окупованій території України та готові координувати цілі з нашими партнерами, — сказав Резніков європейським урядовцям.

Міністр пояснив партнерам України, що для перемоги Києву необхідно «захопити стратегічну ініціативу».

Резніков закликав партнерів якомога швидше допомогти зі встановленням протиракетної оборони, наголосивши на бажанні отримати Patriot і SAMP/T за першої нагоди, разом із постачанням нових IRIS-T та NASAMS.

Ця заява українського міністра пролунала після того, як агентство Reuters з посиланням на два поінформовані джерела повідомило, що у новому пакеті військової допомоги США Україні передадуть GLSDB — гібрид авіабомби та некерованої ракети M26, дальність польоту якого 150 км.

Якби у нас була можливість завдати удару на відстані 300 км, російська армія не зможе забезпечувати оборону і буде змушена програти. Україна готова надавати будь-які гарантії, що ваша зброя не буде залучена до атак на російську територію. У нас є достатньо цілей на тимчасово окупованій території України та готові координувати цілі з нашими партнерами, — сказав Резніков.

Найбільш далекобійна зброя, яку надали Україні союзники — РСЗВ HIMARS зі снарядами MLRS, які можуть бити на відстань до 80 км.

За повідомленнями американських медіа, новий пакет військової допомоги може містити ракети ATACMS з дальністю до 150 км. Таку зброю США передасть Україні вперше. Від постачання більш далекобійних зразків союзники поки що утримуються.