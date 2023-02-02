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Ракурс
В россии упал летательный аппарат со взрывчаткой

В россии упал летательный аппарат со взрывчаткой (ФОТО, ВИДЕО)

2 фев 2023, 21:16
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1 лютого в росії біля селища Улан-Хол (Калмикія, це за 136 км від Астрахані) впав імовірно безпілотний літальний апарат зі спорядженим боєкомплектом.





Про це пише Телеграм-канал «Еліста Онлайн». БПЛА вибухнув біля лінії електропередач. Те, що сталося, зняв очевидець.

Органи влади інцидент не коментували. Кому належить безпілотний апарат і якої він моделі — невідомо.

16 грудня, у день одного з масштабних російських обстрілів України, у Волгоградській області впали уламки невідомого літального апарату, схожого на уламки ракети Х-101. Тоді проліт трьох таких снарядів зняв також очевидець. На них чути роботу реактивних двигунів.

Источник: Ракурс


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