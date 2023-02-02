У росії впав літальний апарат із вибухівкою

https://racurs.ua/ua/n179523-u-rosiyi-vpav-litalnyy-aparat-iz-vybuhivkou-foto-video.html

Ракурс

1 лютого в росії біля селища Улан-Хол (Калмикія, це за 136 км від Астрахані) впав імовірно безпілотний літальний апарат зі спорядженим боєкомплектом.

Про це пише Телеграм-канал «Еліста Онлайн». БПЛА вибухнув біля лінії електропередач. Те, що сталося, зняв очевидець.

Органи влади інцидент не коментували. Кому належить безпілотний апарат і якої він моделі — невідомо.

16 грудня, у день одного з масштабних російських обстрілів України, у Волгоградській області впали уламки невідомого літального апарату, схожого на уламки ракети Х-101. Тоді проліт трьох таких снарядів зняв також очевидець. На них чути роботу реактивних двигунів.