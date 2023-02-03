СБУ разоблачила руководство Центральной военно-врачебной комиссии на получении взяток, фото: СБУ

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На системній корупції викрили заступника начальника Центральної військово-лікарської комісії ЗСУ.

Посадовець налагодив механізм отримання грошей від громадян призовного віку. Про це сьогодні, 3 лютого, повідомляють прес-служби СБУ та ДБР.

За інформацією слідства, чиновник за різні суми хабарів «пропонував» чоловікам ухилитися від проходження строкової військової служби в умовах воєнного стану.

ДБР наводить один із таких випадків.

До посадовця звернувся знайомий, який очолює благодійний фонд. Його співробітнику потрібно було виїхати за кордон для пошуку та завезення до України гуманітарної допомоги, — вказано у повідомленні прес-служби відомства.

Зазначається, що керівник фонду не знав порядку виїзду з України для волонтерів і тому спитав у посадовця, як оформити цей виїзд.

Посадовець повідомив, що такий виїзд потрібно оформлювати за допомогою видачі довідки про непридатність до військової служби, що є неправдою. Він пообіцяв організувати оформлення такої довідки за «винагороду» у сумі 5 тис. доларів США, — зазначають у ДБР. — Посадовець отримав аванс у 2,5 тис. доларів США та почав оформлювати документи, проте був викритий правоохоронцями.

У СБУ зазначають, що хабар передавався кількома частинами:

факт передачі першої частини у розмірі 2,5 тис. дол. правоохоронці задокументували;

під час одержання другої частини правоохоронці викрили посадовця на робочому місці.

В ході обшуків за місцем роботи посадовця та у його домоволодінні в одному з приватних секторів столиці були виявлені великі суми готівки у різній валюті, загалом еквівалентні понад 5 млн грн.

Фігуранту повідомлено про підозру в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За це правопорушення чоловікові загрожує покарання у вигляді до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.