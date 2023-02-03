США объявили новый пакет военной помощи с ракетами большой дальности для HIMARS

Украина получит ракеты большой дальности для HIMARS, фото: «Милитарный»

https://racurs.ua/n179549-ssha-obyavili-novyy-paket-voennoy-pomoschi-s-raketami-bolshoy-dalnosti-dlya-himars.html

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США оголосили новий пакет військової допомоги на загальну суму 2,2 млрд дол.

Про це сьогодні, 3 лютого, під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер,

До цього пакету, зокрема увійдуть ракети великої дальності для HIMARS (GLSDB із дальністю до 150 км). Ці ракети мають найбільший радіус дії з усіх снарядів, які партнери раніше надавали Україні.

За словами Райдера, GLSDB дозволять Україні проводити операції для захисту власної країни та повернення суверенної території.

Також новий пакет допомоги включає: