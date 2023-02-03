США оголосили новий пакет військової допомоги з ракетами великої дальності для HIMARS

Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна отримає ракети великої дальності для HIMARS, фото: «Мілітарний»
США оголосили новий пакет військової допомоги з ракетами великої дальності для HIMARShttps://racurs.ua/ua/n179549-ssha-ogolosyly-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-z-raketamy-velykoyi-dalnosti-dlya-himars.htmlРакурс
США оголосили новий пакет військової допомоги на загальну суму 2,2 млрд дол.
Про це сьогодні, 3 лютого, під час брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер,
До цього пакету, зокрема увійдуть ракети великої дальності для HIMARS (GLSDB із дальністю до 150 км). Ці ракети мають найбільший радіус дії з усіх снарядів, які партнери раніше надавали Україні.
За словами Райдера, GLSDB дозволять Україні проводити операції для захисту власної країни та повернення суверенної території.
Також новий пакет допомоги включає:
- додаткові 155-мм артилерійські снаряди;
- додаткові 120-мм мінометні снаряди;
- 190 важких кулеметів з тепловізійними прицілами та боєприпасами;
- 181 бронемашину MRAP;
- 250 «джавелінів»;
- 2 тис. протитанкових ракет;
- протипіхотні міни «Клеймор»;
- підривні боєприпаси;
- спорядження для холодної погоди, шоломи та інше польове спорядження;
- дві пускові установки ППО HAWK;
- зенітні знаряддя та боєприпаси;
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет та радарів ППО із системами ППО України;
- обладнання для підтримки наявних можливостей ППО України;
- генератори для ППО;
- системи протидії БПЛА;
- чотири протиповітряні радари;
- 20 протимінометних радарів;
- запасні частини для протиартилерійських радарів;
- БПЛА «Пума»;
- керовані боєприпаси;
- обладнання для захищеного зв’язку;
- медичне приладдя;
- фінансування навчання, технічного обслуговування та підтримки.
.