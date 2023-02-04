Тела двух погибших иностранных волонтеров и воина-добровольца рф вернула Украине

https://racurs.ua/n179567-tela-dvuh-pogibshih-inostrannyh-volonterov-i-voina-dobrovolca-rf-vernula-ukraine.html

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Великий обмін полоненими провели Україна та країна-терористка росія 4 лютого. Окрім 116-ти українських захисників вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью.

Про це у суботу повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

…Нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів- добровольців — Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну — Кулика Євгенія Олеговича, — написав Єрмак.

Нагадаємо, 4 лютого відбувся обмін полоненими — 116 захисників України повернулися додому. Серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку, бійці Сил Територіальної оборони, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники та рятувальники. Загалом двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.