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Ракурс
Турция, Казахстан и Армения продают рф подсанкционные товары - премьер Латвии

Турция, Казахстан и Армения продают рф подсанкционные товары — премьер Латвии

4 фев 2023, 13:21
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Компанії з Туреччини, Казахстану і Вірменії перепродають країні-агресору росії товари, які вона сама не може придбати через санкції.





Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.

Видається очевидним, що торговці знаходять способи законно продавати товари, скажімо, Туреччині, Казахстану чи Вірменії, які потім пересилаються росії, оскільки ці країни не дотримуються санкційного режиму, — цитує слова Каріньша видання Reuters.

Латвійський політик вказав на значне зростання товарообігу між Європейським Союзом та цими трьома країнами, яке є «непропорційним тому, як було раніше». Водночас глава латвійського уряду не вказав, про які саме товари йдеться.

Одним із можливих способів вирішення цього є робота із цими країнами, залучення їх до дотримання санкцій. Другим варіантом є розробка законодавства у Європі, яке б криміналізувало уникнення санкцій, — зазначив глава уряду Латвії.

Источник: Ракурс


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