Турция, Казахстан и Армения продают рф подсанкционные товары - премьер Латвии

https://racurs.ua/n179570-turciya-kazahstan-i-armeniya-prodaut-rf-podsankcionnye-tovary-premer-latvii.html

Ракурс

Компанії з Туреччини, Казахстану і Вірменії перепродають країні-агресору росії товари, які вона сама не може придбати через санкції.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.

Видається очевидним, що торговці знаходять способи законно продавати товари, скажімо, Туреччині, Казахстану чи Вірменії, які потім пересилаються росії, оскільки ці країни не дотримуються санкційного режиму, — цитує слова Каріньша видання Reuters.

Латвійський політик вказав на значне зростання товарообігу між Європейським Союзом та цими трьома країнами, яке є «непропорційним тому, як було раніше». Водночас глава латвійського уряду не вказав, про які саме товари йдеться.