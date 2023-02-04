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Туреччина, Казахстан і Вірменія продають рф підсанкційні товари - прем’єр Латвії
Туреччина, Казахстан і Вірменія продають рф підсанкційні товари — прем'єр Латвіїhttps://racurs.ua/ua/n179570-turechchyna-kazahstan-i-virmeniya-prodaut-rf-pidsankciyni-tovary-premier-latviyi.htmlРакурс
Компанії з Туреччини, Казахстану і Вірменії перепродають країні-агресору росії товари, які вона сама не може придбати через санкції.
Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.
Видається очевидним, що торговці знаходять способи законно продавати товари, скажімо, Туреччині, Казахстану чи Вірменії, які потім пересилаються росії, оскільки ці країни не дотримуються санкційного режиму, — цитує слова Каріньша видання Reuters.
Латвійський політик вказав на значне зростання товарообігу між Європейським Союзом та цими трьома країнами, яке є «непропорційним тому, як було раніше». Водночас глава латвійського уряду не вказав, про які саме товари йдеться.
Одним із можливих способів вирішення цього є робота із цими країнами, залучення їх до дотримання санкцій. Другим варіантом є розробка законодавства у Європі, яке б криміналізувало уникнення санкцій, — зазначив глава уряду Латвії.
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