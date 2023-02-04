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Ракурс
Туреччина, Казахстан і Вірменія продають рф підсанкційні товари - прем’єр Латвії

Туреччина, Казахстан і Вірменія продають рф підсанкційні товари — прем'єр Латвії

4 лют 2023, 13:21
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Компанії з Туреччини, Казахстану і Вірменії перепродають країні-агресору росії товари, які вона сама не може придбати через санкції.





Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.

Видається очевидним, що торговці знаходять способи законно продавати товари, скажімо, Туреччині, Казахстану чи Вірменії, які потім пересилаються росії, оскільки ці країни не дотримуються санкційного режиму, — цитує слова Каріньша видання Reuters.

Латвійський політик вказав на значне зростання товарообігу між Європейським Союзом та цими трьома країнами, яке є «непропорційним тому, як було раніше». Водночас глава латвійського уряду не вказав, про які саме товари йдеться.

Одним із можливих способів вирішення цього є робота із цими країнами, залучення їх до дотримання санкцій. Другим варіантом є розробка законодавства у Європі, яке б криміналізувало уникнення санкцій, — зазначив глава уряду Латвії.

Джерело: Ракурс


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