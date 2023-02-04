Уникальное видео освобождения украинцев из плена показала СБУ

https://racurs.ua/n179571-unikalnoe-video-osvobojdeniya-ukraincev-iz-plena-pokazala-sbu-video.html

Ракурс

Ексклюзивне відео моменту звільнення з полону захисників України показала Служба безпеки України.

Це результат роботи Об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Життя кожного українця — найвища цінність! — повідомляє прес-служба СБУ 4 лютого.

Нагадаємо, у суботу відбувся великий обмін полоненими — 116 захисників України повернулися додому. Серед них оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку, бійці Сил Територіальної оборони, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники та рятувальники. Загалом двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Окрім 116-ти українських захисників вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью. Також додому повернули тіло загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну — Євгенія Кулика.