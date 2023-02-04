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Ракурс
Продавщица под Киевом отбилась от мужчины, который ворвался в магазин и напал на нее с палкой

Продавщица под Киевом отбилась от мужчины, напавшего на нее с палкой (ВИДЕО)

4 фев 2023, 16:43
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В Обухові продавчиня відбилася від чоловіка, який вдерся до продуктового магазину і напав на неї із палицею.





Відео двобою опублікував на своїй сторінці у Фейсбук очільник обласної поліції Андрій Нєбитов.

Як видно з короткого ролика, продавчиня не розгубилася, а вихопила палицю з рук невідомого і випхала нападника стусанами за двері крамниці.

Источник: Ракурс


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