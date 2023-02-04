Продавщица под Киевом отбилась от мужчины, который ворвался в магазин и напал на нее с палкой

https://racurs.ua/n179580-prodavschica-pod-kievom-otbilas-ot-mujchiny-napavshego-na-nee-s-palkoy-video.html

Ракурс

В Обухові продавчиня відбилася від чоловіка, який вдерся до продуктового магазину і напав на неї із палицею.

Відео двобою опублікував на своїй сторінці у Фейсбук очільник обласної поліції Андрій Нєбитов.

Як видно з короткого ролика, продавчиня не розгубилася, а вихопила палицю з рук невідомого і випхала нападника стусанами за двері крамниці.