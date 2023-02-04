Продавчиня під Києвом відбилася від чоловіка, який вдерся до магазину і напав на неї із палицею

https://racurs.ua/ua/n179580-prodavchynya-pid-kyievom-vidbylasya-vid-cholovika-yakyy-vdersya-do-magazynu-i-napav-na-neyi.html

Ракурс

В Обухові продавчиня відбилася від чоловіка, який вдерся до продуктового магазину і напав на неї із палицею.

Відео двобою опублікував на своїй сторінці у Фейсбук очільник обласної поліції Андрій Нєбитов.

Як видно з короткого ролика, продавчиня не розгубилася, а вихопила палицю з рук невідомого і випхала нападника стусанами за двері крамниці.