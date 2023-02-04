Франция и Италия передадут Украине зенитно-ракетные комплексы SAMP-T

https://racurs.ua/n179589-franciya-i-italiya-peredadut-ukraine-zenitno-raketnye-kompleksy-samp-t.html

Ракурс

Цієї весни Франція та Італія поставлять Україні зенітно-ракетні комплекси SAMP-T-Mamba.

Про це 4 лютого повідомив міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню у своєму Твіттер.

Avec @GuidoCrosetto, nous avons décidé de livrer à l’Ukraine au printemps 2023 un système de défense antiaérienne SAMP/T-MAMBA.



Ce système permettra de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes, une urgence exprimée par @oleksiireznikov. pic.twitter.com/oVAjg6x19t — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) February 3, 2023

За словами Лекорню, постачання систем, покликаних захистити цивільне населення та інфраструктуру України від російських обстрілів, було погоджено з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто. Кількість систем, які країни нададуть Україні, міністр не уточнив.

SAMP-T-Mamba — наземний ЗРК середнього радіуса дії, призначений для ураження балістичних та крилатих ракет, а також літаків на відстані до 100 км.

Наприкінці вересня Україна отримала від США американсько-норвезькі системи протиповітряної оборони NASAMS. Ці системи діють у радіусі 40−50 км та на висоті понад 15 км. Вони можуть вражати крилаті та балістичні ракети, безпілотники та літаки.

У жовтні Німеччина передала Україні першу із чотирьох систем протиповітряної оборони Iris-T SLM. Зенітно-ракетний комплекс Iris-T SLM складається з трьох машин: пускової установки на військовій вантажівці, радіолокаційної машини та командирської машини. Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 км та на відстані до 40 км.

Крім того, українські військові вже вчаться користуватися американськими системами Patriot.