Гаубицы CAESAR усилили Угледарское направление

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Ракурс

Українські військові підсилили Вугледарський напрямок французькими установками CAESAR.

Кадри з цими 155-мм артилерійські установки на Донеччині показали французькі журналісти, яких допустили до зони бойових дій. Французькі журналісти розповіли, що CAESAR, які вони зафільмували, належать артилеристам 55-й окремій артилерійській бригаді.

Район Вугледара є місцем одного з найзапекліших боїв в Україні. Українські солдати намагаються перешкодити росіянам взяти це містечко.

Їхнє повсякденне життя полягає в тому, щоб стріляти, а потім ховатися у підземних укриттях площею всього кілька квадратних метрів, щоб захистити себе від відповідей росіян. На обличчях солдатів видно їхню знемогу. У Вугледарі майже не лишилося мешканців. Усі будинки перетворилися на руїни, — розповідають французькі журналісти.

Колісні самохідні артилерійські установки CAESAR Україна отримала від Франції, як військово-технічну допомогу для протистояння окупаційним рашистам.

«Мілітарний» пише, що застосування цих сучасних установок посилить вогневий плив на російські сили, які намагаються наступати на цьому напрямку.