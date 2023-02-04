Россияне набирают в армию женщин из колонии в Снежном

https://racurs.ua/n179587-rossiyane-nabiraut-v-armiu-jenschin-iz-kolonii-v-snejnom.html

Ракурс

Росіяни набирають до армії ув’язнених жінок із колонії на Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 4 лютого.

Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області, — йдеться у звіті Генштабу.

Відповідно до цих даних, «зечки"-новобранки направлені на територію російської федерації для проходження військового вишколу.