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Россияне набирают в армию женщин из колонии в Снежном
Россияне набирают в армию женщин из колонии в Снежномhttps://racurs.ua/n179587-rossiyane-nabiraut-v-armiu-jenschin-iz-kolonii-v-snejnom.htmlРакурс
Росіяни набирають до армії ув’язнених жінок із колонії на Донеччині.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 4 лютого.
Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області, — йдеться у звіті Генштабу.
Відповідно до цих даних, «зечки"-новобранки направлені на територію російської федерації для проходження військового вишколу.
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