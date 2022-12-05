Мобилизация в россии. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n177487-totalnyy-kontrol-voennoobyazannyh-vvodyat-v-rossii-gur.html

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Єдина електронна база даних військовозобов’язаних заявиться в росії.

Російська влада оцифровує всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів. Таким чином вони хочуть створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації. Цю систему об'єднають в перспективі з іншими російськими базами даних. Про це повідомили в Головному правлінні розвідки Міністерства оборони.

Окупанти планують, що у майбутньому ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов’язаними, які не проживають за місцем реєстрації. Повістки цим особам можуть надсилати у формі СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж. Після цього всі вони будуть зобов’язані з’явитися у вказані терміни до місць обліку.

Військовозобов’язаним закриють можливість виїхати з росії без спеціального дозволу й обмежать можливість користування державними послугами та сервісами. В разі необхідності потенційним мобілізованим можуть заблокувати банківські рахунки, доступ до платіжних систем або навіть до пенсійних накопичень.

Ця система, наголошують у ГУР, має запрацювати до початку до початку лютого 2023 року.

Зазначається, що одночасно на окупованих територіях України ворог запроваджує військовий облік чоловіків від 17 до 65 років. Усіх замовчуванням оголосили «громадянами рф» і заборонили їм виїзд з місця проживання, окрім «евакуації» вглиб окупованих територій.

Нагадаємо, з 21 вересня, коли в росії оголосили часткову мобілізацію, до Казахстану в’їхали понад 400 тис. росіян. У перші дні на сухопутних кордонах із Казахстаном, Грузією, Фінляндією утворилися великі черги на виїзд із рф.