З початку мобілізації до Казахстану і Грузії втекли понад мільйон росіян

https://racurs.ua/ua/n177283-z-pochatku-mobilizaciyi-do-kazahstanu-i-gruziyi-vtekly-ponad-milyon-rosiyan.html

Ракурс

З 21 вересня, коли в росії оголосили часткову мобілізацію, до Казахстану в’їхали понад 400 тис. росіян. Про це пише російський «Інтерфакс» з посиланням на міністра праці та соціального захисту населення Тамару Дуйсенову.

За тими оперативними даними, якими ми щодня обмінюємося, трохи більше ніж 400 тис. росіян приїхали, виїхали трохи більше ніж 320 тис. і близько 100 тис. росіян поки що перебувають тут, — говорить Дуйсенова.

Раніше повідомлялося, що після оголошення мобілізації в росії близько 700 тис. громадян виїхали до Грузії. Зі слів президентки країни Саломе Зурабішвілі, більшість росіян вирушили далі, а близько 100 тис. залишилися.

Після заклику президента росії володимира путіна до військової мобілізації понад 700 тис. росіян перетнули кордон Грузії. 600 тис., ймовірно, виїхали в різних напрямках, до сусідніх Вірменії, Туреччини та європейських країн. Близько 100 тис. залишилися, — сказала Зурабішвілі.

Раніше стало відомо, що в росії видали нові методички для засобів масової інформації, щоб мінімізувати негативні настрої серед мобілізованих до армії громадян.

Нагадаємо, в день оголошення путіним часткової мобілізації росіяни розкупили всі прямі квитки на 21 вересня до Стамбула та до Єревану, а ціни на авіаквитки до так званих «безпечних» країн досягли астрономічних значень. На сухопутних кордонах із Казахстаном, Грузією, Фінляндією утворилися великі черги на виїзд із росії.