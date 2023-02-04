Росіяни набирають до армії ув'язнених жінок із колонії в Сніжному

https://racurs.ua/ua/n179587-rosiyany-nabyraut-do-armiyi-uv-yaznenyh-jinok-iz-koloniyi-v-snijnomu.html

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Росіяни набирають до армії ув’язнених жінок із колонії на Донеччині.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 4 лютого.

Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області, — йдеться у звіті Генштабу.

Відповідно до цих даних, «зечки"-новобранки направлені на територію російської федерації для проходження військового вишколу.