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Росіяни набирають до армії ув'язнених жінок із колонії в Сніжному
Росіяни набирають до армії ув’язнених жінок із колонії в Сніжномуhttps://racurs.ua/ua/n179587-rosiyany-nabyraut-do-armiyi-uv-yaznenyh-jinok-iz-koloniyi-v-snijnomu.htmlРакурс
Росіяни набирають до армії ув’язнених жінок із колонії на Донеччині.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 4 лютого.
Щоб поповнити втрати в живій силі, противник намагається залучити до участі в бойових діях засуджених жінок. Впродовж тижня окупанти завербували близько 50 осіб із жіночої виправної колонії міста Сніжне тимчасово окупованої території Донецької області, — йдеться у звіті Генштабу.
Відповідно до цих даних, «зечки"-новобранки направлені на територію російської федерації для проходження військового вишколу.
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