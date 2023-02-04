Україна розірвала двосторонню угоду з росією про дослідження космосу

https://racurs.ua/ua/n179586-ukrayina-rozirvala-sche-odnu-dvostoronnu-ugodu-z-rosiieu.html

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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про припинення угоди між Україною та росією щодо співробітництва у сфері дослідження космосу. Її уклали у 1996 році.

Припинено дію Угоди між урядом України і урядом рф про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненої 27 серпня 1996 року, та протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом рф про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом рф про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненого 26 листопада 2010 року, — повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Російсько-українська угода була основним документом, що визначав двостороннє співробітництво у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.