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Ракурс
Україна розірвала двосторонню угоду з росією про дослідження космосу

Україна розірвала ще одну двосторонню угоду з росією

4 лют 2023, 18:29
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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про припинення угоди між Україною та росією щодо співробітництва у сфері дослідження космосу. Її уклали у 1996 році.





Припинено дію Угоди між урядом України і урядом рф про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненої 27 серпня 1996 року, та протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом рф про внесення змін до Угоди між Урядом України і Урядом рф про співробітництво в сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях, вчиненого 26 листопада 2010 року, — повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Російсько-українська угода була основним документом, що визначав двостороннє співробітництво у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.

Джерело: Ракурс


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