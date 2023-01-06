Окупанти в Донецьку почали ставити на військовий облік 16-річних. Фото: РБК

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Військові втрати росії у війні з Україною змусили загарбників задуматися про мобілізацію дітей з окупованих територій.

Так, з 1 січня у Донецьку співробітники так званих військових комісаріатів почали збирати інформацію про громадян 2006 року народження. Цих підлітків окупанти хочуть поставити на військовий облік. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 6 січня.

Також зазначається, що у Старобільську Луганської області ворог посилив адміністративний та контррозвідувальний режими через високу ефективність засобів ураження ЗСУ. Росіяни перевіряють мобільні телефони місцевих жителів, а особливу увагу приділяють громадянам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв’язку.

А у Каховці на Херсонщині противник намагається заборонити обіг української гривні, здійснює рейди торговельними точками та погрожує вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей.

Упродовж 5 січня підрозділи ЗСУ відбили атаки ворога в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ 5 січня повідомили, що росіяни безуспішно намагаються покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках й змушений оборонятися на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.