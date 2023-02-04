Нефтепродукты из россии с 5 февраля не могут импортироваться в ЕС

https://racurs.ua/n179590-nefteprodukty-iz-rossii-s-5-fevralya-ne-mogut-importirovatsya-v-es.html

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З неділі, 5 лютого, нафтопродукти з росії більше не можуть імпортуватися до Європейського Союзу

Обмеження на імпорт ґрунтується на санкційній постанові, прийнятій 27 країнами-членами ЄС у червні 2022 року через агресивну війну росії проти України. Рішення набуло чинності незабаром після ухвалення рішення, але передбачало тривалий перехідний період для ембарго на нафтопродукти.

Імпорт російської сирої нафти до ЄС було практично заборонено з грудня минулого року. Також з цієї неділі набирає чинності постанова, яка має змусити росію продавати нафтопродукти нижче за ринкові ціни споживачам в інших країнах.

Воно передбачає обмеження ціни в 100 дол. за барель для продуктів високої переробки, наприклад, дизельного пального, гасу та бензину, і 45 дол. за барель для дешевших нафтопродуктів, наприклад мазуту.

Обидва заходи покликані допомогти обмежити торговельний прибуток московитів і цим обмежити її військові повноваження.

Рада ЄС перегляне механізм граничних цін на сиру нафту у середині березня, і робитиме це кожні два місяці.

Обмеження цін на постачання російської сирої нафти до третіх країн, уже введене у грудні минулого року, за оцінками Комісії ЄС, коштує росії приблизно 160 млн євро на день. Однак мета обмеження цін також полягає в тому, щоб запобігти новим стрибкам цін на міжнародних ринках, тим самим захищаючи держави ЄС, а також треті країни.