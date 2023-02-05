ВСУ уничтожили еще 700 российских захватчиков. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n179602-vsu-unichtojili-esche-700-rossiyskih-zahvatchikov-i-mnogo-mashin-infografika.html

Ракурс

Військові втрати російської федерації у війні з Україною перевищили вже 131 тис. солдатів, офіцерів та найманців.

Лише за добу були знищенні 700 окупантів, два танки, 11 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, дві системи ППО, 10 машин та збито два безпілотники. Про це 5 лютого повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 5 лютого 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 131 тис. 290 (+700) осіб ліквідовано,

танків — 3 тис. 220 (+2) од,

бойових броньованих машин — 6 тис. 405 (+11) од,

артилерійських систем — 2 тис. 226 (+6) од,

РСЗВ — 460 (+0) од,

засоби ППО — 227 (+2) од,

літаків — 294 (+0) од,

гелікоптерів — 284 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 958 (+2),

крилаті ракети — 796 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 5 тис. 91 (+10) од,

спеціальна техніка — 203 (+0).

Нагадаємо, підрозділ ЗСУ отримав завдання витіснити бойовиків «Вагнера» з кварталів Бахмута та відновити над ними контроль. Із поставленим завданням воїни впоралися. Відео бою проти загарбників вже з’явилося в мережі.