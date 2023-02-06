Гундяев в СССР работал на советскую разведку и КГБ

https://racurs.ua/n179643-gundyaev-v-sssr-rabotal-na-sovetskuu-razvedku-i-kgb.html

Ракурс

Глава РПЦ патріарх Кирило у 1970-х роках працював на Комітет державної безпеки СРСР у Женеві. Там він представляв московський патріархат у Всесвітній раді церков (ВРЦ).

Тоді радянське керівництво хотіло, щоб ВРЦ почала засуджувати США і їхніх союзників та не критикувала релігійну несвободу у СРСР.

Видання Le Matin Dimanche та SonntagsZeitung із посиланням на розсекречені архіви стверджують, що у ті роки він працював у Женеві під псевдонімом Михайлов і мав впливати на Всесвітню раду церков. Його завданням було пом’якшити критику Заходу щодо відсутності релігійної свободи в СРСР.

Швейцарська поліція тоді склала досьє на Кирила, позначивши його як агента КДБ.

Посольство московії у Берні назвало інформацію про агентське минуле Кирила черговим прикладом «русофобії». Російська православна церква поки це не коментувала, а ВРЦ зазначила, що не має такої інформації. А ось племінник Кирила та наступник на посаді у Женеві Михайло Гундяєв заперечив, що його дядько був агентом.

Глава РПЦ — один з найбагатших олігархів росії. Ще у 1990-х роках він заробляв на імпорті тютюнових і алкогольних виробів, за що його прозвали «тютюновий митрополит». Зараз він продовжує активно співпрацювати з російськими спецслужбами й нав’язує російському суспільству богохульну пропаганду кремля, підтримуючи москву у війні проти України.