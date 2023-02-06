Киев не знает о судьбе 24 украинцев после смертоносного землетрясения в Турции

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МЗС України отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями в Туреччині. В посольстві України створили оперативний штаб. Також із турецькими рятувальними службами взаємодіють дипломати наших консульств у Стамбулі та Анталії.

Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу поки не надходила, зазначили у МЗС.

Станом на 15.30 6 лютого у Туреччині підтверджено 1 014 загиблих. У Сирії — 783 загиблих.

Туреччина за менш ніж добу пережила три потужні землетруси. Підземні поштовхи також відчули у Греції, Грузії (Батумі) та Вірменії.

Перший землетрус мав магнітуду 7,4 за шкалою Ріхтера.

Землетрус, що стався сьогодні о 04:17 за місцевим часом, став найбільшим лихом в історії Туреччини з Ерзінджанського землетрусу 1939 року. На жаль, 912 загиблих не остаточна цифра, — заявив президент Ердоган.

Після землетрусу в 1939 році кількість жертв сягнула 33 тис. людей.

Українські рятувальники ДСНС готові зараз відправитися до Туреччини.

Удень 6 лютого поштовхи зафіксували о 13.24 за місцевим часом (12.24 — за київським). Епіцентр землетрусу залягав на глибині 7 км в районі Елбістан, що в провінції Кахраманмараш на південному сході країни, де стався і попередній.