Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Киев не знает о судьбе 24 украинцев после смертоносного землетрясения в Турции

Киев не знает о судьбе 24 украинцев после смертоносного землетрясения в Турции

6 фев 2023, 16:01
999

МЗС України отримало 24 звернення про відсутність зв’язку з українцями в Туреччині. В посольстві України створили оперативний штаб. Також із турецькими рятувальними службами взаємодіють дипломати наших консульств у Стамбулі та Анталії.





Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу поки не надходила, зазначили у МЗС.

Землетрус у Туреччині 6 лютого 2023 року

Станом на 15.30 6 лютого у Туреччині підтверджено 1 014 загиблих. У Сирії — 783 загиблих.

Туреччина за менш ніж добу пережила три потужні землетруси. Підземні поштовхи також відчули у Греції, Грузії (Батумі) та Вірменії.

Перший землетрус мав магнітуду 7,4 за шкалою Ріхтера.

Землетрус, що стався сьогодні о 04:17 за місцевим часом, став найбільшим лихом в історії Туреччини з Ерзінджанського землетрусу 1939 року. На жаль, 912 загиблих не остаточна цифра, — заявив президент Ердоган.

Після землетрусу в 1939 році кількість жертв сягнула 33 тис. людей.

Українські рятувальники ДСНС готові зараз відправитися до Туреччини.

Удень 6 лютого поштовхи зафіксували о 13.24 за місцевим часом (12.24 — за київським). Епіцентр землетрусу залягав на глибині 7 км в районі Елбістан, що в провінції Кахраманмараш на південному сході країни, де стався і попередній.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров