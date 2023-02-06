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Ракурс
Украинские военные прибыли в Великобританию учиться на САУ АS90

Украинские военные прибыли в Великобританию учиться на САУ АS90 (ФОТО)

6 фев 2023, 15:45
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Українські військові прибули до Великої Британії для опанування самохідних артилерійських установок AS90.





ЗСУ отримають вісім таких машин.

Українські військові прибули до Великої Британії вчитися на САУ АS90

Українські військові прибули до Великої Британії вчитися на САУ АS90

Про прибуття бійців з України 6 лютого повідомило Міноборони Великої Британії.

15 січня було оголошено, що Велика Британія направить в Україну 14 танків Challenger 2, щоб допомогти протистояти російському вторгненню. Тоді британська влада повідомила, що це відбудеться в «найближчі тижні». Тоді ж Британія пообіцяла надіслати Україні близько 30 важких самохідних артилерійських установок AS-90.

Найближчими днями Велика Британія розпочне навчання використанню танків та артилерійських знарядь у рамках масштабної програми, в ході якої за останні шість місяців у Британії пройшли навчання тисячі українських військовослужбовців, — йшлося тоді в прес-релізі британського уряду.

Фактично з 1993 року — часу надходження у війська, конструкція AS-90 продовжує зазнавати вдосконалення. Напевно, найбільш значущим із них стала заміна старого 155-мм ствола L/39 на новий довжиною 52 калібру (трохи більше ніж 8 м).

У результаті суттєво збільшилася максимальна дальність стрільби — спочатку до 24700 м, а з впровадженням модернізованої версії осколково-фугасного боєприпасу L15 — до 30000 м. При використанні снарядів збільшеної дальності гаубиця AS-90 з новим стволом здатна вистрілити і на 40000 м. При цьому як довгий, так і короткий стволи, пристосовані для стрільби всіма типами боєприпасів, що відповідають стандартам НАТО.

На правій та лівій сторонах башти розміщені прямокутні люки, які зачиняються броньованими дверима. На даху башти встановлений 7,62-мм кулемет для стрільби по повітряних та наземних цілях. Корпус та башта гаубиці вкриті 17-мм шаром сталевої броні. Поворот башти здійснюється завдяки електричним силовим приводам, у разі поламки — ручним аварійним приводом.

Силова установка складається з таких основних комплектуючих: дизельного двигуна VTA-903T-660 американської компанії Cummins і автоматичної трансмісії LSG 2000 німецької фірми Renk.

Источник: Ракурс


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