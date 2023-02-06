Украинские военные прибыли в Великобританию учиться на САУ АS90

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Ракурс

Українські військові прибули до Великої Британії для опанування самохідних артилерійських установок AS90.

ЗСУ отримають вісім таких машин.

Про прибуття бійців з України 6 лютого повідомило Міноборони Великої Британії.

15 січня було оголошено, що Велика Британія направить в Україну 14 танків Challenger 2, щоб допомогти протистояти російському вторгненню. Тоді британська влада повідомила, що це відбудеться в «найближчі тижні». Тоді ж Британія пообіцяла надіслати Україні близько 30 важких самохідних артилерійських установок AS-90.

�� A warm welcome to Ukrainian personnel who have arrived in the UK this weekend to get to grips with the AS90.



�� The AS90 is an armoured self-propelled artillery weapon which the UK is providing to help Ukraine defend its homeland and retake territory.



� #StandWithUkrainepic.twitter.com/BAlEGfzQmn — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) February 6, 2023 Найближчими днями Велика Британія розпочне навчання використанню танків та артилерійських знарядь у рамках масштабної програми, в ході якої за останні шість місяців у Британії пройшли навчання тисячі українських військовослужбовців, — йшлося тоді в прес-релізі британського уряду.

Фактично з 1993 року — часу надходження у війська, конструкція AS-90 продовжує зазнавати вдосконалення. Напевно, найбільш значущим із них стала заміна старого 155-мм ствола L/39 на новий довжиною 52 калібру (трохи більше ніж 8 м).

У результаті суттєво збільшилася максимальна дальність стрільби — спочатку до 24700 м, а з впровадженням модернізованої версії осколково-фугасного боєприпасу L15 — до 30000 м. При використанні снарядів збільшеної дальності гаубиця AS-90 з новим стволом здатна вистрілити і на 40000 м. При цьому як довгий, так і короткий стволи, пристосовані для стрільби всіма типами боєприпасів, що відповідають стандартам НАТО.

На правій та лівій сторонах башти розміщені прямокутні люки, які зачиняються броньованими дверима. На даху башти встановлений 7,62-мм кулемет для стрільби по повітряних та наземних цілях. Корпус та башта гаубиці вкриті 17-мм шаром сталевої броні. Поворот башти здійснюється завдяки електричним силовим приводам, у разі поламки — ручним аварійним приводом.

Силова установка складається з таких основних комплектуючих: дизельного двигуна VTA-903T-660 американської компанії Cummins і автоматичної трансмісії LSG 2000 німецької фірми Renk.