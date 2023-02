Українські військові прибули до Великої Британії вчитися на САУ АS90

Українські військові прибули до Великої Британії для опанування самохідних артилерійських установок AS90.

ЗСУ отримають вісім таких машин.

Про прибуття бійців з України 6 лютого повідомило Міноборони Великої Британії.

�� A warm welcome to Ukrainian personnel who have arrived in the UK this weekend to get to grips with the AS90.



�� The AS90 is an armoured self-propelled artillery weapon which the UK is providing to help Ukraine defend its homeland and retake territory.



� #StandWithUkrainepic.twitter.com/BAlEGfzQmn