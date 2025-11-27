Латвія у 2026 році виділить 15 млн євро на дрони для України. Фото:

Латвія зробить чималим внесок у межах «коаліції дронів».

На потреби України латвійський уряд у 2026 році планує виділити 15 млн євро на потреби України. Це дозволить забезпечити потенціал ЗСУ та впровадити інноваційні технології на полі бою. Про це 27 листопада під час брифінгу з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою заявила глави МЗС Латвії Байба Браже, передає «Європейська правда».

Наступного року ми виділимо 15 млн євро, щоб забезпечити достатній потенціал, а також щоб новітні наукові та інноваційні дослідження були впроваджені на полі бою та дозволили Україні захищати себе, — зазначила дипломат.

Водночас Сибіга додав, що в 2025 році Латвія передала Україні вже 12 тис. безпілотників.

Нагадаємо, у травні Міністерство оборони Латвії інформувало, що держави-учасниці коаліції дронів, яку створили з ініціативи Великої Британії та Латвії, зобов’язалися до кінця 2025 року виділити щонайменше 2,75 млрд євро на підтримку Збройних сил України. Ці гроші спрямують на централізовані закупівлі БпЛА, а також на заходи з підтримки України на національному рівні.

Джерело: «Європейська правда»