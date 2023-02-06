Украинские "боги войны" ювелирно положили снаряды в скопление живой силы рашистов

https://racurs.ua/n179648-ukrainskie-bogi-voyny-uvelirno-polojili-snaryady-v-skoplenie-jivoy-sily-rashistov-video.html

Ракурс

Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з Ізюмським окремим батальйоном територіальної оборони виявили російських окупантів, що базувалися у захоплених будинках.

Кількома точними ударами усі загарбники були успішно ліквідовані.