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Украинские "боги войны" ювелирно положили снаряды в скопление живой силы рашистов
Украинские «боги войны» ювелирно положили снаряды в скопление живой силы рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179648-ukrainskie-bogi-voyny-uvelirno-polojili-snaryady-v-skoplenie-jivoy-sily-rashistov-video.htmlРакурс
Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з Ізюмським окремим батальйоном територіальної оборони виявили російських окупантів, що базувалися у захоплених будинках.
Кількома точними ударами усі загарбники були успішно ліквідовані.
Нищимо ворога з ювелірною точністю, — так підписали відео удару по росіянах українські артилеристи.
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