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Українські "боги війни" ювелірно поклали снаряди у скупчення живої сили рашистів
Українські «боги війни» ювелірно поклали снаряди у скупчення живої сили рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179648-ukrayinski-bogy-viyny-uvelirno-poklaly-snaryady-u-skupchennya-jyvoyi-syly-rashystiv-video.htmlРакурс
Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з Ізюмським окремим батальйоном територіальної оборони виявили російських окупантів, що базувалися у захоплених будинках.
Кількома точними ударами усі загарбники були успішно ліквідовані.
Нищимо ворога з ювелірною точністю, — так підписали відео удару по росіянах українські артилеристи.
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