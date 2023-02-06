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Ракурс
Українські "боги війни" ювелірно поклали снаряди у скупчення живої сили рашистів

Українські «боги війни» ювелірно поклали снаряди у скупчення живої сили рашистів (ВІДЕО)

6 лют 2023, 17:58
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Артилеристи 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу спільно з Ізюмським окремим батальйоном територіальної оборони виявили російських окупантів, що базувалися у захоплених будинках.





Кількома точними ударами усі загарбники були успішно ліквідовані.

Нищимо ворога з ювелірною точністю, — так підписали відео удару по росіянах українські артилеристи.

Джерело: Ракурс


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