Кабмин внес представление на назначение главы МВД вместо погибшего Монастырского

https://racurs.ua/n179650-kabmin-vnes-predstavlenie-na-naznachenie-glavy-mvd-vmesto-pogibshego-monastyrskogo.html

Ракурс

Премєр-міністр України Денис Шмигаль запропонував Верховній Раді призначити новим головою Міністерства внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Про це 6 лютого повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук. У Телеграм він написав, що у парламенті зареєстроване подання прем'єр-міністра України Шмигаля про призначення Клименка Ігоря Володимировича міністром внутрішніх справ України.

18 січня Клименка призначили заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. Після загибелі Дениса Монастирського він також виконував обов’язки голови МВС.

Нагадаємо, що на борту вертольота, який у січні впав у Броварах, перебувало дев’ятеро осіб, серед яких були міністр Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович. Усі вони загинули.

Клименко очолює Національну поліцію з 25 вересня 2019 року. З 1998 до 2004 проходив службу в органах внутрішніх справ на посадах психолога, начальника відділення центру практичної психології УМВС у Харківській області. Був начальником центру практичної психології департаменту кадрового забезпечення МВС України.

З 2011 працював заступником та начальником управління інспекції з особового складу МВСУ. З 2015 до 2017 року очолював Департамент кадрового забезпечення Національної поліції України.

З жовтня 2017 був заступником Голови Національної поліції України — начальником Департаменту кадрового забезпечення. З березня 2018 отримав посаду заступника Голови Національної поліції України.