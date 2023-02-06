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Президент определился с кандидатурой на должность главы СБУ
Президент определился с кандидатурой на должность главы СБУhttps://racurs.ua/n179644-prezident-opredelilsya-s-kandidaturoy-na-doljnost-glavy-sbu.htmlРакурс
ПРезидент Володимир Зеленський вніс до Ради проект постанови про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України (СБУ).
Документ направлено на розгляд профільного комітету, повідомляється у його картці на сайті Верховної Ради.
Нагадаємо, що Малюк виконує обов’язки голови СБУ з липня, коли у відставку було відправлено Івана Баканова.
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