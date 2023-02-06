Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Президент определился с кандидатурой на должность главы СБУ

Президент определился с кандидатурой на должность главы СБУ

6 фев 2023, 16:29
999

ПРезидент Володимир Зеленський вніс до Ради проект постанови про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України (СБУ).





Документ направлено на розгляд профільного комітету, повідомляється у його картці на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, що Малюк виконує обов’язки голови СБУ з липня, коли у відставку було відправлено Івана Баканова.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров