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Ракурс
Президент визначився з кандидатурою на посаду голови СБУ

Президент визначився з кандидатурою на посаду голови СБУ

6 лют 2023, 16:29
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ПРезидент Володимир Зеленський вніс до Ради проект постанови про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України (СБУ).





Документ направлено на розгляд профільного комітету, повідомляється у його картці на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, що Малюк виконує обов’язки голови СБУ з липня, коли у відставку було відправлено Івана Баканова.

Джерело: Ракурс


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