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Президент визначився з кандидатурою на посаду голови СБУ
Президент визначився з кандидатурою на посаду голови СБУhttps://racurs.ua/ua/n179644-prezydent-vyznachyvsya-z-kandydaturou-na-posadu-golovy-sbu.htmlРакурс
ПРезидент Володимир Зеленський вніс до Ради проект постанови про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України (СБУ).
Документ направлено на розгляд профільного комітету, повідомляється у його картці на сайті Верховної Ради.
Нагадаємо, що Малюк виконує обов’язки голови СБУ з липня, коли у відставку було відправлено Івана Баканова.
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