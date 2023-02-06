Президент визначився з кандидатурою на посаду голови СБУ

https://racurs.ua/ua/n179644-prezydent-vyznachyvsya-z-kandydaturou-na-posadu-golovy-sbu.html

Ракурс

ПРезидент Володимир Зеленський вніс до Ради проект постанови про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України (СБУ).

Документ направлено на розгляд профільного комітету, повідомляється у його картці на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, що Малюк виконує обов’язки голови СБУ з липня, коли у відставку було відправлено Івана Баканова.